26 Temmuz 2021 Resmi Gazete'de bugün | İşte yeni kararlar!26 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Unutulmuş Dizeler TRT 2'deSon dakika | Memur Sen, kamu işçisi için zam talebini açıkladıTunus'ta neler oluyor? Tunus'ta darbe mi oldu son dakika?Ölümcül kaza! Usta sanatçı Gönül Yazar'dan üzen haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı!26 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu | Ayçiçek yağı, Filiz çay ve Yoğurtta kaçırılmayacak indirimler!LGS 1. nakil tercih ekranı |1. nakil tercih başvuruları nasıl yapılır?Gençlerbirliği - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?İlham isminin anlamı nedir, İlham ne demektir? Kuranda geçiyor mu?TikTok fenomeni video çekmek isterken hayatından oldu! Feci şekilde can verdi!
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. İSKİ İstanbul, İZSU İzmir su kesintisi 26 Temmuz 2021 Pazartesi | İstanbul, İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

İSKİ İstanbul, İZSU İzmir su kesintisi 26 Temmuz 2021 Pazartesi | İstanbul, İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanacak planlı su kesintileri hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla kesinti listeleri günlük olarak yayımlanmaya devam ediyor. Peki 26 Temmuz Pazartesi hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ, ASKİ ve İZSU su kesinti listeleri...

İSKİ İstanbul, İZSU İzmir su kesintisi 26 Temmuz 2021 Pazartesi | İstanbul, İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

26 Temmuz Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir'in çeşitli ilçelerinde sular kesilecek. Vatandaşların mağdur olmamaları için güncel elektrik kesinti listesi yayımlandı. Kesintiye bakarak planlama yapabilirsiniz. İşte sular hangi ilçelerde kesilecek? Sular ne zaman gelecek? şeklinde aratılan soruların yanıtları...

İSKİ 26 TEMMUZ PAZARTESİ SU KESİNTİ LİSTESİ

İlçe    :    Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler    :    Terazidere Mah
Arıza Sebebi    :    100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi    :    26.07.2021 09:24
Bitiş Tarihi    :    Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ASKİ 26 TEMMUZ PAZARTESİ SU KESİNTİ LİSTESİ

ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 26.07.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 26.07.2021 17:00:00
Detay: ETİMESUT, İSTASYON CADDESİNDE DEVAM EDEN KÖPRÜLÜ KAVŞAK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA Ø200 mm İÇME SUYU HATTINDAKİ BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE PLANLI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: PİYADE, KAZIM KARABEKİR, SÜVARİ, TOPÇU MAHALLELERİ VE İSTASYON CADDESİ GÜZERGAHI

İZSU 26 TEMMUZ PAZARTESİ SU KESİNTİ LİSTESİ

İSKİ İstanbul, İZSU İzmir su kesintisi 26 Temmuz 2021 Pazartesi | İstanbul, İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT