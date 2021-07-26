İSKİ İstanbul, İZSU İzmir su kesintisi 26 Temmuz 2021 Pazartesi | İstanbul, İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanacak planlı su kesintileri hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla kesinti listeleri günlük olarak yayımlanmaya devam ediyor. Peki 26 Temmuz Pazartesi hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ, ASKİ ve İZSU su kesinti listeleri...

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26 Temmuz Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir'in çeşitli ilçelerinde sular kesilecek. Vatandaşların mağdur olmamaları için güncel elektrik kesinti listesi yayımlandı. Kesintiye bakarak planlama yapabilirsiniz. İşte sular hangi ilçelerde kesilecek? Sular ne zaman gelecek? şeklinde aratılan soruların yanıtları... İSKİ 26 TEMMUZ PAZARTESİ SU KESİNTİ LİSTESİ İlçe : Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler : Terazidere Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 26.07.2021 09:24

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. ASKİ 26 TEMMUZ PAZARTESİ SU KESİNTİ LİSTESİ ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 26.07.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 26.07.2021 17:00:00

Detay: ETİMESUT, İSTASYON CADDESİNDE DEVAM EDEN KÖPRÜLÜ KAVŞAK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA Ø200 mm İÇME SUYU HATTINDAKİ BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE PLANLI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

Etkilenen Yerler: PİYADE, KAZIM KARABEKİR, SÜVARİ, TOPÇU MAHALLELERİ VE İSTASYON CADDESİ GÜZERGAHI İZSU 26 TEMMUZ PAZARTESİ SU KESİNTİ LİSTESİ Bölge Gündem İZSUaskısu kesintisiizmirAnkara