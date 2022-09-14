İSKİ İstanbul su kesintisi 14 Eylül 2022 Çarşamba | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda merak edenler için Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusunun yanıtı su kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler haberimizde...

Tayfun Altuntaş
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İSKİ İstanbul su kesintisi 14 Eylül 2022 Çarşamba | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) bakım, onarım çalışmaları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çalışmaların yapılabilmesi için İSKİ ekipleri İstanbul'daki bazı ilçelerde belirli sürelerde su kesinti yapıyor. Bu kapsamda 14 Eylül 2022 Çarşamba gününde İSKİ'nin yapacağı su kesintisinin detayları Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorularının cevapları haberimizde...

İSKİ İstanbul su kesintisi 14 Eylül 2022 Çarşamba | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ 14 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA | SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Haraççı Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi:14.09.2022 10:45
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi:14.09.2022 14:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Yenimahalle,Demirkapı Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.09.2022 11:53
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Yeni Mahalle
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.09.2022 14:25
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Hürriyet Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:14.09.2022 09:24
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Velibaba Mah,Fevzi Çakmak Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:14.09.2022 13:14
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Tarabya Mah,Yeniköy Mah,Çamlıtepe Mah,Kireçburnu Mah,Darüşşafaka Mah,Cumhuriyet Mah,Ferahevler Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi:14.09.2022 10:36
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Rumelihisarı Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.09.2022 14:17
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler:Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi:İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.09.2022 14:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Uğur Mumcu Mah,50Yıl Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.09.2022 12:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.09.2022 12:25
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Kirazlıtepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Küçük Çamlıca Mah,Burhaniye Mah,Kısıklı Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.09.2022 12:47
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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