İSKİ İstanbul su kesintisi 14 Eylül 2022 Çarşamba | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda merak edenler için Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusunun yanıtı su kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler haberimizde...

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