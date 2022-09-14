İSKİ İstanbul su kesintisi 14 Eylül 2022 Çarşamba | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) bakım, onarım çalışmaları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çalışmaların yapılabilmesi için İSKİ ekipleri İstanbul'daki bazı ilçelerde belirli sürelerde su kesinti yapıyor. Bu kapsamda 14 Eylül 2022 Çarşamba gününde İSKİ'nin yapacağı su kesintisinin detayları Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorularının cevapları haberimizde...
İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ 14 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA | SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Haraççı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
|Başlama Tarihi
|:
|14.09.2022 10:45
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
|Başlama Tarihi
|:
|14.09.2022 14:12
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yenimahalle,Demirkapı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|14.09.2022 11:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeni Mahalle
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|14.09.2022 14:25
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hürriyet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|14.09.2022 09:24
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Velibaba Mah,Fevzi Çakmak Mah,Dumlupınar Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|14.09.2022 13:14
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tarabya Mah,Yeniköy Mah,Çamlıtepe Mah,Kireçburnu Mah,Darüşşafaka Mah,Cumhuriyet Mah,Ferahevler Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
|Başlama Tarihi
|:
|14.09.2022 10:36
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Rumelihisarı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|14.09.2022 14:17
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultanbeyli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mimar Sinan Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|14.09.2022 14:29
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Uğur Mumcu Mah,50Yıl Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|14.09.2022 12:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cumhuriyet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|14.09.2022 12:25
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kirazlıtepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Küçük Çamlıca Mah,Burhaniye Mah,Kısıklı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|14.09.2022 12:47
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]