İSKİ İstanbul su kesintisi 15 Eylül 2022 Perşembe | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede planlı su kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda kesintiler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 15 Eylül 2022 Perşembe gününde su kesintilerinin yapılacağı yerler ve Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorularının cevapları haberimizde...

İSKİ SU KESİNTİSİ 15 EYLÜL 2022 PERŞEMBE | SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 15.09.2022 08:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Çubuklu Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 15.09.2022 08:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Anadolu Hisarı Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.09.2022 08:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Kanlıca Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 15.09.2022 08:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Göksu Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.09.2022 08:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.09.2022 08:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Molla Gürani Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi Başlama Tarihi : 15.09.2022 08:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]