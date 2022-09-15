İSKİ İstanbul su kesintisi 15 Eylül 2022 Perşembe | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ İstanbul su kesintisi 15 Eylül 2022 Perşembe başlığı internet arama motorlarında araştırılıyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İSKİ İstanbul su kesintisi 15 Eylül 2022 Perşembe | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede planlı su kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda kesintiler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 15 Eylül 2022 Perşembe gününde su kesintilerinin yapılacağı yerler ve Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorularının cevapları haberimizde...

İSKİ İstanbul su kesintisi 14 Eylül 2022 Çarşamba | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ 15 EYLÜL 2022 PERŞEMBE | SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi:15.09.2022 08:32
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Çubuklu Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi:15.09.2022 08:19
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Anadolu Hisarı Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.09.2022 08:20
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Kanlıca Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi:15.09.2022 08:21
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Göksu Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.09.2022 08:26
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Yeni Mahalle
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.09.2022 08:30
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Molla Gürani Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi:15.09.2022 08:58
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Çamlıtepe Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.09.2022 09:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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