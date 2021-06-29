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  3. İSKİ İstanbul su kesintisi 30 Haziran 2021 Çarşamba | İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe

İSKİ İstanbul su kesintisi 30 Haziran 2021 Çarşamba | İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe

İSKİ Genel Müdürlüğü Twitter hesabından yaptığı açıklamada Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe'nin bazı mahallelerinde 16 saatlik su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte İSKİ'nin paylaştığı listeye göre kesintiden etkilenecek mahalleler.

İSKİ İstanbul su kesintisi 30 Haziran 2021 Çarşamba | İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe

Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de 30 Haziran Çarşamba gününden itibaren bir çok mahalleye su verilemeyeceği duyuruldu. İSKİ'nin açıklamasının ardından kesinti hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. Bizler de konuya ilişkin merak edilenlere haberimizde yer verdik.

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA? MALTEPE, SULTANBETLİ, SANCAKTEPE

İSKİ tarafından yapılan açıklama şöyle;

''Saygıdeğer Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe Sakinlerinin Dikkatine Duyuru hoparlörü

Sultanbeyli İlçesi Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi’nde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağından 30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.''

İSKİ İstanbul su kesintisi 30 Haziran 2021 Çarşamba | İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe

İSTANBUL'DA HANGİ MAHALLERDE SU KESİNTİLERİ YAŞANACAK?

Sultanbeyli: İlçenin tüm mahalleleri.
 
Sancaktepe: Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri.
 
Maltepe: Büyükbakkalköy Mahallesi.

İSKİ İstanbul su kesintisi 30 Haziran 2021 Çarşamba | İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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