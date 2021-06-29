İSKİ İstanbul su kesintisi 30 Haziran 2021 Çarşamba | İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe

Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de 30 Haziran Çarşamba gününden itibaren bir çok mahalleye su verilemeyeceği duyuruldu. İSKİ'nin açıklamasının ardından kesinti hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. Bizler de konuya ilişkin merak edilenlere haberimizde yer verdik.

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA? MALTEPE, SULTANBETLİ, SANCAKTEPE

İSKİ tarafından yapılan açıklama şöyle;

''Saygıdeğer Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe Sakinlerinin Dikkatine Duyuru hoparlörü

Sultanbeyli İlçesi Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi’nde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağından 30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.''

İSTANBUL'DA HANGİ MAHALLERDE SU KESİNTİLERİ YAŞANACAK?

Sultanbeyli: İlçenin tüm mahalleleri.



Sancaktepe: Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri.



Maltepe: Büyükbakkalköy Mahallesi.