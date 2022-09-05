İSKİ Sarıyer su kesintisi 5 - 6 Eylül 2022 | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ Sarıyer su kesintisi 5 - 6 Eylül 2022 konusu İSKİ'ni Sarıyer ilçesinde 14 saat boyunca su kesintisi yaşanacağını duyurmasının ardından araştırılıyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Tayfun Altuntaş
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İSKİ Sarıyer su kesintisi 5 - 6 Eylül 2022 | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, ekonomik ömrünü tamamlamış olan ve sık sık arıza yapan Büyükdere-Hacıosman Bayırı Caddesi’ndeki isale hattının 700 mm çapındaki çelik boru ile yenilendiği söz konusu hattın bağlantı çalışmalarının 5 Eylül Pazartesi 22.00 ile 6 Eylül 2022 Salı günü saat 12.00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi.

Bu kapsamda Sarıyer ilçesinde su kesinti yaşanacağı bildirildi. Bunun üzerine vatandaşlar su kesintisinden etkilenecek mahalleleri ve suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladılar. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ Sarıyer su kesintisi 5 - 6 Eylül 2022 | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ SARIYER SU KESİNTİSİ 5 - 6 EYLÜL 2022 | SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İSKİ'nin açıklamasına göre Sarıyer ilçesinde 5 Eylül Pazartesi günü saat 22.00 ile 6 Eylül Salı günü saat 12.00 saatleri arasında 14 saat boyunca su kesintisi yaşanacak. Kesintiden etkilenecek olan mahalleler şunlar olacak:

Maslak, Darüşşafaka, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Kazım Karabekir Paşa, PTT Evleri, Büyükdere, Kocataş, Sarıyer Merkez, Maden, Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy, Zekeriyaköy ve Tarabya mahalleleri ile Kireçburnu ve Yeni mahallelerinin üst kotları.

İSKİ'nin açıklamasına göre sular saat 6 Eylül Salı günü saat 12.00'da gelecek. Çalışmaların daha önce bitirilmesi durumunda sular daha erken de gelebilir.

İSKİ Sarıyer su kesintisi 5 - 6 Eylül 2022 | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

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