İSKİ skandalının aktörü Ergun Göknel hayatını kaybetti, İSKİ skandalında neler olmuştu?

İSKİ'nin eski Genel Müdür Ergun Göknel hayatını kaybetti. Göknel, yargılandığı yolsuzluk davasında 5 yıl hapis yatmıştı.

1990'lı yılların başlarında İSKİ Genel Müdürü olarak görev yapan Ergun Göknel hayatını kaybetti. Göknel, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincilikuyu Aile Kabristanı'na defnedildi. Göknel, eşi Nurdan Erbuğ'un açıklamalarının ardından İSKİ'de yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yargılanmış ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mezarlıktaki bir görevli ise Ergun Göknel'in mezarını temizlediğini söyledi.

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İSKİ SKANDALINDA NE OLMUŞTU?

Eski İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel, boşanmak istediği eşiyle ilgili tartışmalı bir durumda yer aldı. Gündeme gelen bilgilere göre, Göknel'in eşine yaklaşık 1 milyon dolarlık bir tazminat ödemeyi kabul etmesi konuşuldu. Ancak bu olayın ardından eski eşi Nurdan Erbuğ, Ergun Göknel'in yolsuzluklarını ifşa etti. Bu durum medyada büyük yankı uyandırdı ve o dönem İstanbul Belediye Başkanı olan Nurettin Sözen, iddiaların araştırılması için Ergun Göknel'i İçişleri Bakanlığı'na şikayet etti.

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Sanıklar, öncelikle 25 Ekim 1993'te satın alınan klorun bedelini abartarak yolsuzluk yaptıkları suçlamasıyla mahkeme karşısına çıktı. 6 Aralık 1993'te ise tutuklu sanıklardan Ergun Göknel'in İsviçre'deki Amerikan Discon Bank'ta 30 bin Amerikan doları ve 670 bin Alman Markı bulunduğu ortaya çıktı. Göknel'in tüm hesaplarına el konuldu ve İsviçre'deki para iadesi talep edildi. Ayrıca Göknel'in eşi Nurdan Erbuğ'a ödediği yaklaşık 1 milyon dolara yaklaşan tazminata da Mali Şube aracılığıyla el konuldu. İSKİ davasında Murat Karayalçın, Nurettin Sözen ve Yüksel Çengel ise beraat etmişlerdi.

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