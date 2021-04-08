İSKİ su abonelik ücreti, belgeleri 2022 | İSKİ su aboneliği ücreti ne kadar, kaç TL?

İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar, evlerine ve işyerlerine su bağlatmak için İSKİ'nin belirlediği abonelik belgelerini ve ücretini araştırıyor. Peki İSKİ su aboneliği ücreti ne kadar, kaç TL? İşte İSKİ su abonelik ücreti 2022...

İSKİ ABONELİK BELGELERİ 2022

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre konut aboneliği için,

-T.C. Kimlik Belgesi

-144 TL Teminat Bedeli

-Tapu veya kira kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)

-Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise ; 12.10.2004 öncesine ait doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi veya ilgili belediyesinden alınan ve bilgilerin doğruluğu belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli, imzalı sureti.

Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise; Yapı Ruhsatı veya Yapıt Kayıt Belgesi

Binanın Yapım Tarihi 26.07.2008'den sonra ise ; Yapı İskan Belgesi

166,80 TL Teminat Bedeli

471 TL Su İştirak Bedeli

375 TL Kanal İştirak Bedeli

İSKİ SU ABONELİĞİ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre konut aboneliği için 166,80 TL teminat bedeli, 471 TL su iştirak bedeli ve 375 TL kanal iştirak bedeli ücreti isteniyor.

İşyeri için İSKİ'den istenen abonelik belgeleri ise şunlardır:

-T.C. Kimlik Belgesi

-Vergi Numarası

-İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi

Mukavele aşamasında 448,50 TL Teminat Bedeli (ilk üç ay tüketimin teminat değerinden fazla olması halinde, üç aylık toplam su tüketimi bedeline tekabül eden miktarda ek teminat bedeli tahakkuk edilir.)

Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise ; 12.10.2004 öncesine ait doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi veya ilgili belediyesinden alınan binanın yapım tarihini gösteren yazı.

Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise; Yapı Ruhsatı

Binanın Yapım Tarihi 26.07.2008'den sonra olan binalarda ; Yapı İskan Belgesi

471 TL Su İştirak Bedeli

Metrekareye göre değişen Kanal İştirak Bedeli

NOT: Henüz Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskan) alınmamış yapılara “İş Bitirme” Belgesi”nin VEYA Yapı Kayıt Belgesinin ibraz edilmesi durumunda geçici ferdi konut - iş yeri aboneliği yapılır.

İSKİ ABONELİK İSİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Mevcut su aboneliği bulunan bir konut ya da iş yerinin başka bir kişi tarafından kullanılacak olması durumunda "isim değişikliği" işlemi yapılabilir. Suyu fiilen kullanan kişinin, aboneliği kendi adına alması esastır. Abonelik isim değişikliği işlemi E-Devlet, İSKİ web sitemizden ve ALO 185 Çağrı Merkeziminden de yapılabilmektedir.

-Konut için gerekli belgeler :

-Konut:

-T.C. Kimlik Belgesi

-Tapu veya kira kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)

-Sayaca ait eski bir fatura veya sayaç seri numarası.

-Sayacın güncel işareti

-166,80 TL Teminat Bedeli

İşyeri için istenen belgeler şunlardır:

-T.C. Kimlik Belgesi

-Tapu veya kira kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)

-Sayaca ait eski bir fatura veya sayaç seri numarası.

-Sayacın güncel işareti

-Vergi Levhası

-Şirketlerde bunlara ilaveten kaşe ve imza sürküsü istenmektedir.

İSKİ ABONELİK İPTALİ NASIL YAPILIR 2022?

Su aboneliği bulunan bir konut ya da iş yerindeki aboneliğin taşınma vb. sebeplerle kapatılması işlemidir. Bu işlemin ardından abonelik sahibine güncel fiyat üzerinden teminat bedeli iade edilir. Abonelik iptal işlemi E-Devlet, İSKİ web sitemizden ve ALO 185 Çağrı Merkezimizden de yapılabilmektedir.

Gerekli Belgeler :

Konut :

1) T.C. Kimlik Belgesi

2) Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti

İş Yeri :

1) T.C. Kimlik Belgesi

2) Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti

3) Şirketlerde kaşe, imza sirküsü ve yetki belgesi.

İSKİ ABONELİK AYIRMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Bir sayacı birden fazla hanenin kullanması ya da birkaç yer için ayrı abonelik oluşturmak için abonelik ayırma işlemi yapılır. Bunun için gerekli belgeler şunlardır:

-T.C. Kimlik Kimlik Belgesi

-Apartman yönetiminin oy çokluğuyla alınmış kararın onaylı fotokopisi

-İşyerleri için vergi numarası

-Şirketler için imza sürküleri ve yetki belgesi

Şantiye suyu aboneliğinden bireysel aboneliğe geçişlerde yapı iskan belgesi

İSKİ TESİSAT İPTALİ

Bir yapının belirli bir sebeple yıkılması ya da büyük tadilat yapılmasından önce mevcut tesisatın iptal edilmesi gerekmektedir. Bunun için ilgili belediyeden alınacak yıkım belgesi ve tapu örneği yeterlidir.