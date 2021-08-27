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İSKİ su faturası yapılandırma nasıl yapılır? İSKİ su borcu yapılandırma, taksitlendirme nereye başvurulacak? Şartlar neler?

İSKİ, 7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle İlgili Kanun” kapsamında su faturası borçlarının yapılandırılabileceğini açıkladı. Bu kapsamda İSKİ su faturası yapılandırma nasıl yapılır? İSKİ su borcu yapılandırma, taksitlendirme nereye başvurulacak? Şartlar neler? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte detaylar...

İSKİ su faturası yapılandırma nasıl yapılır? İSKİ su borcu yapılandırma, taksitlendirme nereye başvurulacak? Şartlar neler?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) yaptığı açıklamada vatandaşların, Resmi Gazete’de yayınlanan 7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle İlgili Kanun” kapsamında müracaatları halinde 30.04.2021 öncesine ait ödenmemiş su borçları yeniden yapılandırılabileceği ifade edildi. Bu kapsamda İSKİ su faturası yapılandırma nasıl yapılır? İSKİ su borcu yapılandırma, taksitlendirme nereye başvurulacak? Şartlar neler? sorularını yanıtları araştırılıyor. İşte detaylar... 

İSKİ su faturası yapılandırma nasıl yapılır? İSKİ su borcu yapılandırma, taksitlendirme nereye başvurulacak? Şartlar neler?

İSKİ SU FATURASI YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR? İSKİ SU BORCU YAPILANDIRMA, TAKSİTLENDİRME NEREYE BAŞVURULACAK? ŞARTLAR NELER?

İSKİ aboneleri su faturalarını yapılandırmak için 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar  İSKİ Şube Müdürlükleri, www.iski.istanbul, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) başvuru yapabilecek. 

Vatandaşlar eğer borçlarını peşin öderse yüzde 90 gecikme zammı indiriminden faydalanabilecek. Ayrıca borçlar  ikişer aylık dönemler halinde 36 aya kadar taksitle de ödenebilecek. 

İSKİ su faturası yapılandırma nasıl yapılır? İSKİ su borcu yapılandırma, taksitlendirme nereye başvurulacak? Şartlar neler?

İSKİ'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Resmi Gazete’de yayınlanan 7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle İlgili Kanun” kapsamında abonelerimizin müracaatları halinde 30.04.2021 öncesine ait ödenmemiş su borçları yeniden yapılandırılabilmektedir.

Söz konusu yapılandırmanın 31 Ağustos 2021 olan son başvuru tarihi, 30 Eylül 2021’e kadar uzatılmıştır.

Bahse konu borçlar için, peşin ödemede yüzde 90 gecikme zammı indiriminden yararlanılabileceği gibi, borçlar, ikişer aylık dönemler halinde 36 aya kadar taksitle de ödenebilecektir.

İşlemler, İSKİ Şube Müdürlükleri, www.iski.istanbul, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilir.

Kamuoyuna önemle duyurulur."

Tayfun Altuntaş
Editör
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