İSKİ su kesintisi 1 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...

İSKİ SU KESİNTİSİ 1 KASIM 2021

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Topçular Mah,Düğmeciler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.11.2021 09:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Şehremini Mah,Mevlanakapı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.11.2021 09:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Velibaba Mah,Fevziçakmak Mah,Dumlupınar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.11.2021 09:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 01.11.2021 09:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]