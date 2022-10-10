İSKİ su kesintisi 10 Ekim 2022 Pazartesi | İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ su kesintisi 10 Ekim 2022 Pazartesi başlığı planlı su kesintileri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
İSKİ su kesintisi 10 Ekim 2022 Pazartesi | İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul'da İSKİ(İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından planlı su kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Özellikle bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede su kesintileri yapılıyor. Kesinti nedeniyle mağduriyet yaşamamak isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İSKİ su kesintisi 10 Ekim 2022 Pazartesi haberimizde...

İSKİ su kesintisi 10 Ekim 2022 Pazartesi | İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 10 Ekim 2022 Pazartesi gününde Arnavutköy, Bakırköy, Sarıyer ve Şile ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

İSKİ SU KESİNTİSİ 10 EKİM 2022 PAZARTESİ

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Ömerli Mah,Deliklikaya Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:10.10.2022 09:10
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.10.2022 10:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Rumelihisarı Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.10.2022 09:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Şile
Etkilenen Mahalleler:Kumbaba Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.10.2022 10:02
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
'Yok artık' dedirten olay! Otoparktan araba çalıp sevgilisiyle saatlerce şehir turu yaptı!
'Yok artık' dedirten olay! Otoparktan araba çalıp sevgilisiyle saatlerce şehir turu yaptı!
Düzce'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Düzce'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Ordu'da fındık bahçesinde cesedi bulunan bebeğin annesi konuştu! Verdiği ifade kan dondurdu! Tam 23 gün boyunca...
Ordu'da fındık bahçesinde cesedi bulunan bebeğin annesi konuştu! Verdiği ifade kan dondurdu! Tam 23 gün boyunca...
AVM'de çıkan tartışmada silahlar konuştu, 2 kişi vurularak yaralandı!
AVM'de çıkan tartışmada silahlar konuştu, 2 kişi vurularak yaralandı!
Son Haberler
Akaryakıt fiyatları cep yakacak! Motorine zam geliyor
Akaryakıt fiyatları cep yakacak! Motorine zam geliyor
İSKİ su kesintisi 10 Ekim 2022 Pazartesi | İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İSKİ su kesintisi 10 Ekim 2022 Pazartesi | İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman, son başvuru tarihi ne, sınav başvuru ücreti ne kadar 2022? Kaymakamlık sınavına kimler girebilir?
Kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman, son başvuru tarihi ne, sınav başvuru ücreti ne kadar 2022? Kaymakamlık sınavına kimler girebilir?
Tatlıses çiftinden romantik şehir Paris'te aşk dolu poz! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, Fransa'da aşk tazeledi!
Tatlıses çiftinden romantik şehir Paris'te aşk dolu poz! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, Fransa'da aşk tazeledi!
İstanbul'da kan donduran kaza! Otobüsün altında ezilerek can verdi
İstanbul'da kan donduran kaza! Otobüsün altında ezilerek can verdi
Son dakika | MSB duyurdu: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesinde kritik operasyon!
Son dakika | MSB duyurdu: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesinde kritik operasyon!
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 10 Ekim 2022 Pazartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 10 Ekim 2022 Pazartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman, son başvuru tarihi ne, sınav başvuru ücreti ne kadar 2022? Kaymakamlık sınavına kimler girebilir?
Kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman, son başvuru tarihi ne, sınav başvuru ücreti ne kadar 2022? Kaymakamlık sınavına kimler girebilir?
Düzce'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Düzce'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Venezuela Las Tejerias'da sağanak yağış felaketi getirdi! Toprak kaydı: Ölüler ve kayıplar
Venezuela Las Tejerias'da sağanak yağış felaketi getirdi! Toprak kaydı: Ölüler ve kayıplar
Akbank çöktü mü, sorun mu var 8 Ekim 2022 Cumartesi ? Hacklendi mi? Akbank müşteri hizmetleri numarası nedir?
Akbank çöktü mü, sorun mu var 8 Ekim 2022 Cumartesi ? Hacklendi mi? Akbank müşteri hizmetleri numarası nedir?
Bakan Kurum açıkladı! Arsa ve işyeri projelerine başvuru tarihi belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıklayacak
Bakan Kurum açıkladı! Arsa ve işyeri projelerine başvuru tarihi belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıklayacak
Yorumlananlar
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı
Son dakika! MİT, Ökkeş Deveri'yi etkisiz hale getirdi!
Son dakika! MİT, Ökkeş Deveri'yi etkisiz hale getirdi!