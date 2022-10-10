İSKİ su kesintisi 10 Ekim 2022 Pazartesi | İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul'da İSKİ(İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından planlı su kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Özellikle bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede su kesintileri yapılıyor. Kesinti nedeniyle mağduriyet yaşamamak isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İSKİ su kesintisi 10 Ekim 2022 Pazartesi haberimizde...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 10 Ekim 2022 Pazartesi gününde Arnavutköy, Bakırköy, Sarıyer ve Şile ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

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İSKİ SU KESİNTİSİ 10 EKİM 2022 PAZARTESİ

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah,Deliklikaya Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 10.10.2022 09:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.10.2022 10:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Rumelihisarı Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.10.2022 09:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]