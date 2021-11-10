Ulu Önder Atatürk devlet töreniyle anıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bütünlüğüne, necip milletimizin birliğine kast edilmesine asla izin vermeyeceğiz"Üç Kuruş dizisinin yayından kaldırılması isteniyor! RTÜK'e şikayet yağdı!Refrakter Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Refrakter Ustası Maaşları ve İş İlanlarıSerdar Gürler'den Stefan Kuntz'a tepki! Barış Alper Yılmaz'ın fotoğrafını paylaşarak sitem etti!Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, ve İş İlanlarıM10 Token nedir? nasıl alınır? Mesut Özil Coin hangi borsada?Zaman yolcusu olduğunu söyledi! 2027 yılından video paylaştı, izleyen herkes şoke oldu83 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu! İşte ünlü isimlerden 10 Kasım paylaşımları...Numen ne demek, TDK'ya göre Numen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Fiat Egea 2021 fiyat listesi açıklandı! Fiat Egea Kasım ayı güncel fiyat listesi
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. İSKİ su kesintisi 10 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesintisi 10 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik. İşte, İSKİ su kesintisi 10 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesintisi 10 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte, İSKİ su kesintisi 10 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

 

 

İSKİ SU KESİNTİSİ 10 KASIM 2021

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:İmrahor Mah,Yavuz Selim Mah
Arıza Sebebi:Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi:09.11.2021 16:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Yeşilköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.11.2021 08:51
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.11.2021 09:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT