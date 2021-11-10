İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte, İSKİ su kesintisi 10 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ SU KESİNTİSİ 10 KASIM 2021

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : İmrahor Mah,Yavuz Selim Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 09.11.2021 16:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.11.2021 08:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]