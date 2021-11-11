İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte, İSKİ su kesintisi 11 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ SU KESİNTİSİ 11 KASIM 2021

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.11.2021 01:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]