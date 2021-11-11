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İSKİ su kesintisi 11 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik. İşte, İSKİ su kesintisi 11 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesintisi 11 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte, İSKİ su kesintisi 11 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ SU KESİNTİSİ 11 KASIM 2021

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.11.2021 01:10
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.11.2021 07:47
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
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