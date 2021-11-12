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İSKİ su kesintisi 12 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik. İşte, İSKİ su kesintisi 12 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesintisi 12 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte, İSKİ su kesintisi 12 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

 

 

İSKİ SU KESİNTİSİ 12 KASIM 2021

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Anadolu Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi:12.11.2021 09:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2021 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Dereağzı Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.11.2021 10:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Kececi Piri Mah,Kadı Mehmet Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.11.2021 10:39
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:İskenderpaşa Mah,Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.11.2021 10:36
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:İnönü Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.11.2021 10:07
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Eski Habipler Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.11.2021 08:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Yavuz Türk Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.11.2021 09:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Mecidiyeköy Mah,Kuştepe Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.11.2021 07:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
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