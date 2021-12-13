İSKİ su kesintisi 13 Aralık 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!
İSKİ su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.
İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...
İSKİ SU KESİNTİSİ 10 ARALIK 2021
13 Aralık tarihinde İSKİ tarafından bildirilen su kesintisi bulunmamaktadır.