İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 14 Eylül 2021 Salı günü İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı açıklanmıştı. Bunun üzerine vatandaşlar internet üzerinden İSKİ su kesintisi 14 Eylül 2021 Salı | İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Sorularını araştırmaya başladı. İşte İstanbul'da yaşan su kesintisinin bitiş saati...

İSKİ SU KESİNTİSİ 14 EYLÜL 2021 SALI

Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yapılacak olan su kesintilerinin şu illerde yaşanacağı açıklandı.

ÜMRANİYE:

Tüm mahallelerde kesinti yaşanacak.

Ferah, Küçük Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Küplüce, Güzeltepe ve Kandilli Mahallelerinin tamamı ile Bahçelievler, Yavuztürk ve Kuleli Mahallelerinin bir kısmında su kesintisi yaşanacak.

ÜMRANİYE:

Tüm mahallelerde kesinti yaşanacak.

ÜSKÜDAR:

Ferah, Küçük Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Küplüce, Güzeltepe ve Kandilli Mahallelerinin tamamı ile Bahçelievler, Yavuztürk ve Kuleli Mahallelerinin bir kısmında su kesintisi yaşanacak.

ATAŞEHİR:

Barbaros, Mustafa Kemal, Örnek ve Yenisahra Mahallelerinin tamamı ile Atatürk, Küçükbakkalköy, İnönü, Fetih ve Esatpaşa Mahallelerinin bir kısmında su kesintisi yaşanacak.

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da yaşanacak su kesintisi 14 Ağustos 2021 Salı günü 09.00 saatinde başlayıp 22.00 saatinde sona erecek. 13 saat süreyle Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir'in yukarıda belirtilen mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.