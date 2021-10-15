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İSKİ su kesintisi 15 Ekim 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.

İSKİ su kesintisi 15 Ekim 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...

 

 

İSKİ SU KESİNTİSİ 15 EKİM 2021

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Mavigöl Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.10.2021 09:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.10.2021 09:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Kanlıca Mah,Anadolu Hisarı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.10.2021 09:20
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Şahkulu Mah,Bereketzade Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.10.2021 14:24
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Levent Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.10.2021 09:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Rumeli Feneri Mah,Garipçe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.10.2021 09:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
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