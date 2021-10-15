İSKİ su kesintisi 15 Ekim 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...

İSKİ SU KESİNTİSİ 15 EKİM 2021

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mavigöl Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.10.2021 09:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.10.2021 09:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Kanlıca Mah,Anadolu Hisarı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.10.2021 09:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Şahkulu Mah,Bereketzade Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.10.2021 14:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Levent Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.10.2021 09:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]