İSKİ su kesintisi 16 Mayıs 2022 Pazartesi | Sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

Mega kent İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için düzenli olarak yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirlenen zaman aralığında su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceğini ve nerelerde kesinti olacağını merak edenler için İSKİ su kesintisi olan ilçeler 16 Mayıs 2022 Pazartesi ve "Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? " sorularının yanıtı haberimizde...

İSKİ SU KESİNTİSİ 16 MAYIS 2022 PAZARTESİ | SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.05.2022 09:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Yeşilce Mah,Seyrantepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.05.2022 10:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.05.2022 09:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.05.2022 10:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]