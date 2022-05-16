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İSKİ su kesintisi 16 Mayıs 2022 Pazartesi | Sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre İstanbul Sultanbeyli'de su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Bunun üzerine "Sular ne zaman gelecek, saat kaçta?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İSKİ su kesintisi 16 Mayıs 2022 Pazartesi haberimizde...

İSKİ su kesintisi 16 Mayıs 2022 Pazartesi | Sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

Mega kent İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için düzenli olarak yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirlenen zaman aralığında su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceğini ve nerelerde kesinti olacağını merak edenler için İSKİ su kesintisi olan ilçeler 16 Mayıs 2022 Pazartesi  ve "Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? " sorularının yanıtı haberimizde... 

İSKİ su kesintisi 16 Mayıs 2022 Pazartesi | Sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

İSKİ SU KESİNTİSİ 16 MAYIS 2022 PAZARTESİ | SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Yunus Emre Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.05.2022 09:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Kağıthane
Etkilenen Mahalleler:Yeşilce Mah,Seyrantepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.05.2022 10:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler:Hamidiye Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.05.2022 09:20
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İSKİ su kesintisi 16 Mayıs 2022 Pazartesi | Sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

Arıza Kesinti
İlçe:Tuzla
Etkilenen Mahalleler:Aydınlı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.05.2022 10:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.05.2022 11:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Bölge Gündem Editör Ekibi
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