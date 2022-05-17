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İSKİ su kesintisi 17 Mayıs 2022 | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul'un 6 ilçesinde planlı su kesintisi olacak. Bu kapsamda vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak ediyorlar. Bu kapsamda İSKİ su kesintisi 17 Mayıs 2022 ve "Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorularının yanıtları haberimizde...

İSKİ su kesintisi 17 Mayıs 2022 | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Mega kent İstanbul'da şebeke arızları ve su bakım hatlarının onarımları nedeniyle İSKİ tarafından planlı su kesintileri yapılıyor. Bu kapsamda 17 Mayıs 2022 tarihinde Bakırköy, BüyükçekmeceBeykoz, Kadıköy, Sarıyer ve Şile'nin açıklanan mahallerinde su kesinti yaşanacak. Kesintiler hakkında bilgi almak isteyen ve suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyenler için  "İSKİ su kesintisi 17 Mayıs 2022" ve "Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorularının cevapları haberimizde... 

İSKİ su kesintisi 17 Mayıs 2022 | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ 17 MAYIS 2022 | SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Yenimahalle,Kumburgaz Mah,Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi:300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.05.2022 11:08
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Zuhuratbaba Mah,Ataköy 3-4-11Kısım Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Ataköy 2-5-6Kısım Mah
Arıza Sebebi:Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi
Açıklama:Zuharatbaba 400Mm Lik İsale Hattında Vana Ve Debimetre Montaj Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:17.05.2022 09:01
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Polonezköy Mah,Zerzevatçı Mah,Örnekköy Mah,Elmalı Mah,Görele Mah,Mahmutşevketpaşa Mah
Arıza Sebebi:Ana İsale Hattı Vana Arızası
Açıklama:Kavacık Acarlar 600 Mm Lik İsale Hattı Üzerinde Vana Arızası Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi:17.05.2022 10:17
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İSKİ su kesintisi 17 Mayıs 2022 | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Göztepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.05.2022 09:41
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Zekeriyaköy Mah,Uskumruköy Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:17.05.2022 10:55
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Şile
Etkilenen Mahalleler:Alacalı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.05.2022 13:03
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Tayfun Altuntaş
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