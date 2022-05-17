İSKİ su kesintisi 17 Mayıs 2022 | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Mega kent İstanbul'da şebeke arızları ve su bakım hatlarının onarımları nedeniyle İSKİ tarafından planlı su kesintileri yapılıyor. Bu kapsamda 17 Mayıs 2022 tarihinde Bakırköy, Büyükçekmece, Beykoz, Kadıköy, Sarıyer ve Şile'nin açıklanan mahallerinde su kesinti yaşanacak. Kesintiler hakkında bilgi almak isteyen ve suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyenler için "İSKİ su kesintisi 17 Mayıs 2022" ve "Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorularının cevapları haberimizde...

İSKİ SU KESİNTİSİ 17 MAYIS 2022 | SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Kumburgaz Mah,Bahçelievler Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.05.2022 11:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Zuhuratbaba Mah,Ataköy 3-4-11Kısım Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Ataköy 2-5-6Kısım Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi Açıklama : Zuharatbaba 400Mm Lik İsale Hattında Vana Ve Debimetre Montaj Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 17.05.2022 09:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Polonezköy Mah,Zerzevatçı Mah,Örnekköy Mah,Elmalı Mah,Görele Mah,Mahmutşevketpaşa Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Vana Arızası Açıklama : Kavacık Acarlar 600 Mm Lik İsale Hattı Üzerinde Vana Arızası Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 17.05.2022 10:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.05.2022 09:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah,Uskumruköy Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 17.05.2022 10:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]