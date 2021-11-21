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İSKİ su kesintisi 21 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik. İşte, İSKİ su kesintisi 21 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesintisi 21 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte, İSKİ su kesintisi 21 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

 

 

İSKİ SU KESİNTİSİ 21 KASIM 2021

Arıza Kesinti
İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Yıldız Mah,Mecidiye Mah,Cihannuma Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.11.2021 09:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Kağıthane
Etkilenen Mahalleler:Seyrantepe Mah,Yahya Kemal Mah,Çağlayan Mah,Hamidiye Mah,Hürriyet Mah,Merkez Mah
Arıza Sebebi:1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Kağıthane-Cendere Caddesi 1000 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:20.11.2021 21:53
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Altayçeşme Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi:21.11.2021 08:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Huzur Mah,Ayazağa Mah
Arıza Sebebi:1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Kağıthane-Cendere Caddesi 1000 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:20.11.2021 21:53
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Zübeyde Hanım Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.11.2021 09:24
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
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