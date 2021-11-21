İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte, İSKİ su kesintisi 21 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ SU KESİNTİSİ 21 KASIM 2021

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Yıldız Mah,Mecidiye Mah,Cihannuma Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.11.2021 09:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Seyrantepe Mah,Yahya Kemal Mah,Çağlayan Mah,Hamidiye Mah,Hürriyet Mah,Merkez Mah Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Kağıthane-Cendere Caddesi 1000 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 20.11.2021 21:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Altayçeşme Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 21.11.2021 08:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Huzur Mah,Ayazağa Mah Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Kağıthane-Cendere Caddesi 1000 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 20.11.2021 21:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]