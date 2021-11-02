Juventus - Zenit Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Aleyna Tilki taytlı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Cadılar Bayramı göndermesi dikkat çekti! "Dünya bir cadı kazanı"Müge Anlı'da adeta deprem etkisi yarattı: "Cesedin önünde beni tecavüz etti" Fatma Karadağ'dan, kardeşi DJ Mehmet Gezgin cinayetine dair kan donduran yeni itiraflar!Dinamo Kiev - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT nedir? EYT çıkacak mı, çıkarsa kimler emekli olacak?Almanya'da Türk dönerci vahşeti! İlkokul çocuklarının üzerine aracını sürdü 1 çocuk ölü, 2 çocuk yaralıAda Masalı hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor?Son dakika |Yoğun sis boğaz trafiğini vurdu! İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldıKızıl Meydan'da kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmişti! O TikToker'ın cezası belli oldu!İvazsız ne demek, TDK'ya göre İvazsız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. İSKİ su kesintisi 2 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesintisi 2 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik. İşte, İSKİ su kesintisi 2 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesintisi 2 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte, İSKİ su kesintisi 2 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

 

 

İSKİ SU KESİNTİSİ 2 KASIM 2021

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Ömerli Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:02.11.2021 09:14
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Piyale Paşa Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:02.11.2021 08:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Ihlamurkuyu Mah,Yukarı Dudullu Mah,Çakmak Mah,Adem Yavuz Mah,Cemil Meriç Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:02.11.2021 09:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link 1]
Arıza Kesinti
İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Mahmut Şevket Paşa Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:02.11.2021 08:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT