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İSKİ su kesintisi 21 Ekim 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.

İSKİ su kesintisi 21 Ekim 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...

 

 

İSKİ SU KESİNTİSİ 21 EKİM 2021

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Kamiloba Mah,Celaliye Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.10.2021 11:01
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:İncirköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.10.2021 09:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Tokatköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.10.2021 10:53
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Talatpaşa Mah,Üçevler Mah,Akevler Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.10.2021 09:47
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.10.2021 10:14
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Gülsuyu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.10.2021 10:31
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Zekeriyaköy Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:21.10.2021 10:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler:Mehmet Akif Mah,Abdurrahman Gazi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.10.2021 08:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
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