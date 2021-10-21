İSKİ su kesintisi 21 Ekim 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...

İSKİ SU KESİNTİSİ 21 EKİM 2021

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Celaliye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.10.2021 11:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.10.2021 09:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.10.2021 10:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Talatpaşa Mah,Üçevler Mah,Akevler Mah,Fatih Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.10.2021 09:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.10.2021 10:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Gülsuyu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.10.2021 10:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 21.10.2021 10:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]