İSKİ su kesintisi 21 Ekim 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...
İSKİ SU KESİNTİSİ 21 EKİM 2021
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kamiloba Mah,Celaliye Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|21.10.2021 11:01
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İncirköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|21.10.2021 09:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tokatköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|21.10.2021 10:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Talatpaşa Mah,Üçevler Mah,Akevler Mah,Fatih Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|21.10.2021 09:47
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|21.10.2021 10:14
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Gülsuyu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|21.10.2021 10:31
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zekeriyaköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|21.10.2021 10:13
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultanbeyli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mehmet Akif Mah,Abdurrahman Gazi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|21.10.2021 08:46
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]