İSKİ su kesintisi 23 Ağustos 2021 Pazartesi İSKİ 23 Ağustos 2021 tarihli su kesinti listesini yayımladı. Haftanın ilk gününde vatandaşların su mağduriyeti yaşamaması için yayımlanan bu listeyi biz de haberimizde yer verdik. işte detaylar...

İSKİ su kesintisi 23 Ağustos 2021 Pazartesi başlığı şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından aratılmaya başlandı. Bİ de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik. İSKİ 23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ Arıza Kesinti İlçe:ZeytinburnuEtkilenen Mahalleler:Nuripaşa Mah,Gökalp MahArıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi:23.08.2021 07:35 Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 9:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] su kesintisi