İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte, İSKİ su kesintisi 23 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ SU KESİNTİSİ 23 KASIM 2021

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah,Hacımaşlı Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 23.11.2021 09:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : İçerenköy Mah,Küçükbakkalköy Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.11.2021 09:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Zuhuratbaba Mah,Ataköy 3-4-11Kısım Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Ataköy 2-5-6Kısım Mah Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Karabal Deresi Dere Islahı Çalışması İşi Kapsamında 400 Mm Lik Df İsale Hattında Kesinti Yapılacağından Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir Başlama Tarihi : 23.11.2021 08:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Şehremini Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.11.2021 08:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]