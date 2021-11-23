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İSKİ su kesintisi 23 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik. İşte, İSKİ su kesintisi 23 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesintisi 23 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte, İSKİ su kesintisi 23 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

 

 

İSKİ SU KESİNTİSİ 23 KASIM 2021

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Haraççı Mah,Hacımaşlı Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi:23.11.2021 09:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:İçerenköy Mah,Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi:200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.11.2021 09:37
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Zuhuratbaba Mah,Ataköy 3-4-11Kısım Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Ataköy 2-5-6Kısım Mah
Arıza Sebebi:400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Karabal Deresi Dere Islahı Çalışması İşi Kapsamında 400 Mm Lik Df İsale Hattında Kesinti Yapılacağından Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir
Başlama Tarihi:23.11.2021 08:51
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Şehremini Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.11.2021 08:42
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Cebeci Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.11.2021 02:08
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
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