İSKİ su kesintisi 24 Ekim 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!
İSKİ su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.
İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...
İSKİ SU KESİNTİSİ 24 EKİM 2021
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kazım Karabekir Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|24.10.2021 10:01
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tevfikbey Mah,Halkalı Merkez Mah,İnönü Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.10.2021 21:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fevzi Çakmak Mah,Kanarya Mah,Sultanmurat Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|24.10.2021 10:27
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]