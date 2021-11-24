UEFA maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim Olympiakos karşısında oynamayacak!Maden kazası can aldı! Dinamit patlatma esnasında ateşlemede görevli olan bir işçi hayatını kaybetti!İSKİ su kesintisi 24 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!Trendyol Alışveriş Karnavalı mesajı gerçek mi, virüs mü? Trendyol 10.000 cep telefonu hediye ediyor mu?Çok fazla kadınla seks yaptığını söyleyen Will Smith cinsel ilişki itirafı çok konuşulacak! "Kusmama neden oluyordu"Atilla Szalai'nin neden oynamadığı belli oldu! Chelsea ile anlaşma tamam!Ak Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ kimdir? Nereli, kaç yaşında? Zülfü Demirbağ evli mi?Yeni dönem başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: BAE Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan Türkiye'ye gelecekDöviz kuru yükselişe geçince altı fiyatları şaha kalktı! Fiyatları gören kuyumcuya giremiyor, yatırımcı halinden memnun! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları"Damdan düşer gibi" deyimi gerçek oldu! Adana'da bir adam, eşine kızıp damdan atlayarak iki vatandaşın üzerine düştü!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. İSKİ su kesintisi 24 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesintisi 24 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik. İşte, İSKİ su kesintisi 24 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesintisi 24 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte, İSKİ su kesintisi 24 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

 

 

İSKİ SU KESİNTİSİ 24 KASIM 2021

Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.11.2021 10:32
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Kağıthane
Etkilenen Mahalleler:Hamidiye Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.11.2021 10:21
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Altayçeşme Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi:24.11.2021 10:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Zümrütevler Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.11.2021 10:02
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler:Osmangazi Mah,Abdurrahmangazi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.11.2021 10:20
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link 1]
Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Zübeyde Hanım Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.11.2021 10:48
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Tuzla
Etkilenen Mahalleler:Postahane Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.11.2021 10:42
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Şerifali Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.11.2021 08:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT