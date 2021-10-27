İSKİ su kesintisi 27 Ekim 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...

İSKİ SU KESİNTİSİ 27 EKİM 2021

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Kumburgaz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.10.2021 09:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Çakmaklı Mah,Karaağaç Mah,Alkent 2000 Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.10.2021 09:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]