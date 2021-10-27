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İSKİ su kesintisi 27 Ekim 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.

İSKİ su kesintisi 27 Ekim 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...

 

 

İSKİ SU KESİNTİSİ 27 EKİM 2021

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Yenimahalle,Kumburgaz Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:27.10.2021 09:10
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Çakmaklı Mah,Karaağaç Mah,Alkent 2000 Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:27.10.2021 09:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler:Çatalmeşe Mah,Alemdağ Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi:27.10.2021 09:25
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
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