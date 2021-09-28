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İSKİ su kesintisi 28 Eylül 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.

İSKİ su kesintisi 28 Eylül 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...

İSKİ SU KESİNTİSİ 28 EYLÜL 2021

 
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Alkent 2000 Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi:28.09.2021 09:39
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
 
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Büyükşehir Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.09.2021 08:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
 
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Örnektepe Mah,Halıcıoğlu Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.09.2021 08:24
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
 
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Küçükkılıçlı Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:28.09.2021 09:24
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
 
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Beylerbeyi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.09.2021 10:35
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
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