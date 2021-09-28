İSKİ su kesintisi 28 Eylül 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...

İSKİ SU KESİNTİSİ 28 EYLÜL 2021

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Alkent 2000 Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 28.09.2021 09:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Büyükşehir Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.09.2021 08:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Örnektepe Mah,Halıcıoğlu Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.09.2021 08:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Küçükkılıçlı Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 28.09.2021 09:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]