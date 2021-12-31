İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte, İSKİ su kesintisi 31 Aralık 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ SU KESİNTİSİ 31 ARALIK 2021

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.12.2021 10:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.12.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kılıç Ali Paşa Mah,Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Cihangir Mah,Firuz Ağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.12.2021 10:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Mesihpaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.12.2021 09:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.12.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Akıncılar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.12.2021 09:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.12.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Haznedar Mah,Güven Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.12.2021 10:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.12.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]