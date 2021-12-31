Simge Aköz kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?Alex de Souza Fenerbahçe paylaşımıyla taraftarları heyecanlandırdı! Teknik direktörlük konusunda "acaba" dedirtti!Eşcinsel Murat Övüç, evli iş adamı sevgilisinin gönderdiği lüks hediyeleri takipçilerinin gözüne soktu! "Nefesim, sığındığım limanım"2022 İstanbul Bilgi Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202511535Yasemin Sakallıoğlu'nun eşi kim? Burak Yırtar kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?İstanbul Arnavutköy'de zincirleme trafik kazası: 9 kişi yaralandıYasemin Sakallıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?Yeryüzü Doktorları Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’ni ziyaret ettiDSİ personeli şehit Cihan Gökkaya kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, şehit Cihan Gökkaya'nın biyografisi...Hakan Ural'dan sitemkar sözler! Beklentisi kalmadığını açıkladı! "İnsanların gidişatı belli ve çok net ortada"
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İSKİ su kesintisi 31 Aralık 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesintisi 31 Aralık 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. Bugün bir çok ilçede kesintiler yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? Konuyla ilgili tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

İSKİ su kesintisi 31 Aralık 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte, İSKİ su kesintisi 31 Aralık 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

 

İSKİ SU KESİNTİSİ 31 ARALIK 2021

Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Tokatköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:31.12.2021 10:37
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.12.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Kılıç Ali Paşa Mah,Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Cihangir Mah,Firuz Ağa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:31.12.2021 10:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Mesihpaşa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:31.12.2021 09:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.12.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Güngören
Etkilenen Mahalleler:Akıncılar Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:31.12.2021 09:53
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.12.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Güngören
Etkilenen Mahalleler:Haznedar Mah,Güven Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:31.12.2021 10:19
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.12.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:31.12.2021 10:19
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.12.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT