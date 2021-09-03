İSKİ su kesintisi 3 Eylül 2021! İstanbul'da su kesintisi olan yerler!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), 3 Eylül Cuma günü gerçekleşecek su kesinti listesini yayımladı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...
İSKİ SU KESİNTİSİ 3 EYLÜL 2021
|
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yassıören Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|03.09.2021 09:14
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Selimpaşa Merkez Mah,Yeni Mah,Cumhuriyet Mah,Fatih Silivri Mah
|Arıza Sebebi
|:
|400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|400 Açp Boru Maşon Patlağı Nedenı Ile Beslenen Bölgeye Su Verılememektedır.
|Başlama Tarihi
|:
|03.09.2021 02:38
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tepeören Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|03.09.2021 09:14
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]