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İSKİ su kesintisi 3 Eylül 2021! İstanbul'da su kesintisi olan yerler!

İSKİ 3 Eylül 2021'de yaşanacak su kesinti listesini yayımladı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular kaçta gidecek, kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi hangi illerde olacak? sorularıyla internette aratılan bu knouyu biz de haberimizde yer verdik.

İSKİ su kesintisi 3 Eylül 2021! İstanbul'da su kesintisi olan yerler!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), 3 Eylül Cuma günü gerçekleşecek su kesinti listesini yayımladı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

İSKİ SU KESİNTİSİ 3 EYLÜL 2021

 
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Yassıören Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:03.09.2021 09:14
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

su-kesintisi23.jpg

İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Selimpaşa Merkez Mah,Yeni Mah,Cumhuriyet Mah,Fatih Silivri Mah
Arıza Sebebi:400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:400 Açp Boru Maşon Patlağı Nedenı Ile Beslenen Bölgeye Su Verılememektedır.
Başlama Tarihi:03.09.2021 02:38
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Tuzla
Etkilenen Mahalleler:Tepeören Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:03.09.2021 09:14
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
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