İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte, İSKİ su kesintisi 3 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ SU KESİNTİSİ 3 KASIM 2021

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Adnan Menderes Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.11.2021 09:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]