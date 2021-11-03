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İSKİ su kesintisi 3 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik. İşte, İSKİ su kesintisi 3 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesintisi 3 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte, İSKİ su kesintisi 3 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

 

 

 

İSKİ SU KESİNTİSİ 3 KASIM 2021

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah,Adnan Menderes Mah
Arıza Sebebi:200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:03.11.2021 09:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi:300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:03.11.2021 09:25
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
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