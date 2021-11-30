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İSKİ su kesintisi 30 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik. İşte, İSKİ su kesintisi 30 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesintisi 30 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte, İSKİ su kesintisi 30 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

 

 

İSKİ SU KESİNTİSİ 30 KASIM 2021

Arıza Kesinti
İlçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler:Kocatepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.11.2021 09:33
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Yalıköy Mah,Ortaçeşme Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.11.2021 09:19
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Çeltik Mah,Kadıköy Mah,Gazitepe Mah
Arıza Sebebi:Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi:29.11.2021 22:25
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
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