İSKİ su kesintisi 30 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!
İSKİ su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik. İşte, İSKİ su kesintisi 30 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!
İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte, İSKİ su kesintisi 30 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!
İSKİ SU KESİNTİSİ 30 KASIM 2021
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kocatepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|30.11.2021 09:33
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yalıköy Mah,Ortaçeşme Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|30.11.2021 09:19
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çeltik Mah,Kadıköy Mah,Gazitepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|29.11.2021 22:25
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]