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İSKİ su kesintisi 4 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik. İşte, İSKİ su kesintisi 4 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesintisi 4 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte, İSKİ su kesintisi 4 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

 

 

İSKİ SU KESİNTİSİ 4 KASIM 2021

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Kumburgaz Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.11.2021 11:04
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Soğuksu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.11.2021 09:35
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Ömer Avni Mah,Gümüşsuyu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.11.2021 11:31
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Kültür Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.11.2021 11:10
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Esenyalı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.11.2021 10:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Kaleiçi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.11.2021 10:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
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