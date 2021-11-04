İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte, İSKİ su kesintisi 4 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ SU KESİNTİSİ 4 KASIM 2021

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kumburgaz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.11.2021 11:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Soğuksu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.11.2021 09:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Ömer Avni Mah,Gümüşsuyu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.11.2021 11:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Kültür Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.11.2021 11:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Esenyalı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.11.2021 10:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]