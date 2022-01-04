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İSKİ su kesintisi 4 Ocak 2022 Salı | İstanbul sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Bunun üzerine vatandaşlar İstanbul sular ne zaman gelecek, saat kaçta ? sorusuna yanıt arıyor. İSKİ su kesintisi 4 Ocak 2022 Salı haberimizde...

İSKİ su kesintisi 4 Ocak 2022 Salı | İstanbul sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

Mega kent İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirli sürelerde su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün Bağcılar, BeyoğluBeşiktaş, Esenler ve Şişli ilçelerinde kesinti yaşanacak. Peki İstanbul sular ne zaman gelecek, saat kaçta ? İşte İSKİ su kesintisi 4 Ocak 2022 Salı... 

İSKİ su kesintisi 4 Ocak 2022 Salı | İstanbul sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ 4 OCAK 2022 SALI | İSTANBUL SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Yenimahalle
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.01.2022 15:42
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Kılıç Ali Paşa Mah,Kuloğlu Mah,Hacı Mimi Mah,Kemankeş Mah,Müeyyetzade Mah,Yenişehir Mah,Ömer Avni Mah,Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Tom Tom Mah,Şahkulu Mah,Bereketzade Mah,Cihangir Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Asmalı Mescit Mah,Emekyemez Mah,Gümüşsuyu Mah,Hacı Ahmet Mah,Evliya Celebi Mah,Firuz Ağa Mah
Arıza Sebebi:Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama:Sarayburnu-Beşiktaş-Sarıyer 900Mm İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:04.01.2022 09:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Hacı Hüsrev-İstiklal Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.01.2022 15:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Türkali Mah,Sinanpaşa Mah,Yıldız Mah,Vişnezade Mah,Ortaköy Mah,Cihannuma Mah,Abbasağa Mah,Mecidiye Mah,Kuruçeşme Mah
Arıza Sebebi:Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama:Sarayburnu-Beşiktaş-Sarıyer 900Mm İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:04.01.2022 09:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Tuna Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.01.2022 15:21
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Paşa Mah,Yayla Mah,Feriköy Mah,Harbiye Mah
Arıza Sebebi:Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama:Sarayburnu-Beşiktaş-Sarıyer 900Mm İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:04.01.2022 09:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İSKİ su kesintisi 4 Ocak 2022 Salı | İstanbul sular ne zaman gelecek?

Tayfun Altuntaş
Editör
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