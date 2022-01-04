İSKİ su kesintisi 4 Ocak 2022 Salı | İstanbul sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

Mega kent İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirli sürelerde su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün Bağcılar, Beyoğlu, Beşiktaş, Esenler ve Şişli ilçelerinde kesinti yaşanacak. Peki İstanbul sular ne zaman gelecek, saat kaçta ? İşte İSKİ su kesintisi 4 Ocak 2022 Salı...

İSKİ SU KESİNTİSİ 4 OCAK 2022 SALI | İSTANBUL SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.01.2022 15:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kılıç Ali Paşa Mah,Kuloğlu Mah,Hacı Mimi Mah,Kemankeş Mah,Müeyyetzade Mah,Yenişehir Mah,Ömer Avni Mah,Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Tom Tom Mah,Şahkulu Mah,Bereketzade Mah,Cihangir Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Asmalı Mescit Mah,Emekyemez Mah,Gümüşsuyu Mah,Hacı Ahmet Mah,Evliya Celebi Mah,Firuz Ağa Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması Açıklama : Sarayburnu-Beşiktaş-Sarıyer 900Mm İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 04.01.2022 09:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.01.2022 15:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Türkali Mah,Sinanpaşa Mah,Yıldız Mah,Vişnezade Mah,Ortaköy Mah,Cihannuma Mah,Abbasağa Mah,Mecidiye Mah,Kuruçeşme Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması Açıklama : Sarayburnu-Beşiktaş-Sarıyer 900Mm İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 04.01.2022 09:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.01.2022 15:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]