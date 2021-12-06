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İSKİ su kesintisi 6 Aralık 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.

İSKİ su kesintisi 6 Aralık 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...

 

 

İSKİ SU KESİNTİSİ 6 ARALIK 2021

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Taşoluk Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Karlıbayır Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:06.12.2021 10:02
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:06.12.2021 09:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Zuhuratbaba Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:06.12.2021 09:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Başakşehir Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:06.12.2021 09:02
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Tokatköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:06.12.2021 09:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Koza Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:06.12.2021 09:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Mithatpaşa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:06.12.2021 09:47
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Zümrütevler Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:06.12.2021 10:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:06.12.2021 08:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
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