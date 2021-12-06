İSKİ su kesintisi 6 Aralık 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...

İSKİ SU KESİNTİSİ 6 ARALIK 2021

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Taşoluk Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Karlıbayır Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.12.2021 10:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.12.2021 09:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Zuhuratbaba Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.12.2021 09:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.12.2021 09:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.12.2021 09:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Koza Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 06.12.2021 09:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.12.2021 09:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.12.2021 10:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]