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İSKİ su kesintisi 8 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik. İşte, İSKİ su kesintisi 8 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesintisi 8 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte, İSKİ su kesintisi 8 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

 

 

İSKİ SU KESİNTİSİ 8 KASIM 2021

Arıza Kesinti
İlçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler:Vatan Mah,Terazidere Mah,Yenidoğan Mah,İsmetpaşa Mah,Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah,Altıntepsi Mah,Kocatepe Mah,Orta Mah,Muratpaşa Mah
Arıza Sebebi:Enerji Kesintisi
Açıklama:Münzevi Terfi Merkezi Enerji Kesintisis Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi:08.11.2021 10:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Rami Cuma Mah,Rami Yeni Mah,Topçular Mah,Defterdar Mah,Düğmeciler Mah,Nişancı Mah
Arıza Sebebi:Enerji Kesintisi
Açıklama:Münzevi Terfi Merkezi Enerji Kesintisis Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi:08.11.2021 10:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Molla Fenari Mah,Molla Gürani Mah,Molla Hüsrev Mah,Karagümrük Mah,Kemalpaşa Mah,Mevlanakapı Mah,Zeyrek Mah,İskenderpaşa Mah,Şehremini Mah,Seyyid Ömer Mah,Topkapı Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Atikali Mah,Ayvansaray Mah,Balabanağa Mah,Akşemsettin Mah,Alemdar Mah,Ali Kuşçu Mah,Hacıkadın Mah,Haseki Sultan Mah,Hırka-İ Şerif Mah,Balat Mah,Beyazıt Mah,Derviş Ali Mah
Arıza Sebebi:Enerji Kesintisi
Açıklama:Münzevi Terfi Merkezi Enerji Kesintisis Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi:08.11.2021 10:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Güngören
Etkilenen Mahalleler:Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah,Gençosman Mah
Arıza Sebebi:Enerji Kesintisi
Açıklama:Münzevi Terfi Merkezi Enerji Kesintisis Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi:08.11.2021 10:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Aydınevler Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.11.2021 09:58
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Çanta Balaban Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.11.2021 09:22
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler:Maltepe Mah
Arıza Sebebi:Enerji Kesintisi
Açıklama:Münzevi Terfi Merkezi Enerji Kesintisis Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi:08.11.2021 10:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Çengelköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.11.2021 09:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
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