İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte, İSKİ su kesintisi 8 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ SU KESİNTİSİ 8 KASIM 2021

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Vatan Mah,Terazidere Mah,Yenidoğan Mah,İsmetpaşa Mah,Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah,Altıntepsi Mah,Kocatepe Mah,Orta Mah,Muratpaşa Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Münzevi Terfi Merkezi Enerji Kesintisis Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 08.11.2021 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Rami Cuma Mah,Rami Yeni Mah,Topçular Mah,Defterdar Mah,Düğmeciler Mah,Nişancı Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Münzevi Terfi Merkezi Enerji Kesintisis Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 08.11.2021 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Molla Fenari Mah,Molla Gürani Mah,Molla Hüsrev Mah,Karagümrük Mah,Kemalpaşa Mah,Mevlanakapı Mah,Zeyrek Mah,İskenderpaşa Mah,Şehremini Mah,Seyyid Ömer Mah,Topkapı Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Atikali Mah,Ayvansaray Mah,Balabanağa Mah,Akşemsettin Mah,Alemdar Mah,Ali Kuşçu Mah,Hacıkadın Mah,Haseki Sultan Mah,Hırka-İ Şerif Mah,Balat Mah,Beyazıt Mah,Derviş Ali Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Münzevi Terfi Merkezi Enerji Kesintisis Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 08.11.2021 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah,Gençosman Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Münzevi Terfi Merkezi Enerji Kesintisis Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 08.11.2021 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Aydınevler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.11.2021 09:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Çanta Balaban Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.11.2021 09:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Maltepe Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Münzevi Terfi Merkezi Enerji Kesintisis Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 08.11.2021 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]