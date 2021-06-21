İSKİ su kesintisi İstanbul: 21 Haziran 2021 Pazartesi İstanbul'da suların geleceği tarih belli oldu! 21 Haziran 2021 Pazartesi İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi yaşanmakta. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan binlerce kişi suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. İSKİ konuya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamayla İstanbul'da suların geleceği tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.

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İstanbul'un Anadolu Yakası ve Avrupa Yakasındaki çelişti ilçelerde bugün su kesintisi yaşanmakta. İSKİ'nin internet sitesinden edinilen bilgiye göre kesintiler şebeke hattı arızası nedeniyle yaşandı. Arızanın giderilmesiyle su kesintilerinin sona ereceği tarih de duyuruldu. İşte 21 Haziran 2021 Pazartesi İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı. 21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ İSTANBUL'DA SULARIN GELECEĞİ TARİH BELLİ OLDU İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Başak Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 21.06.2021 07:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. İlçe : Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Abdurrahman Gazi Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 21.06.2021 09:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 21.06.2021 08:39

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Bölge Gündem su kesintisi