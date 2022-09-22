İSKİ su kesintisi İstanbul 22 Eylül 2022 Perşembe | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi var?

İSKİ'nin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında düzenli olarak su kesintileri yapılıyor. Bu kapsamda İSKİ'nin 22 Eylül 2022 Perşembe günü İstanbul'da yapacağı su kesintilerinin ilçeleri ve saatleri açıklandı. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi var?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İSKİ su kesintisi İstanbul 22 Eylül 2022 Perşembe | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi var?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) bakım, onarım ve arızaların giderilmesi için bazı ilçelerde su kesintisi yapacak. Merak edenler için İSKİ su kesintisi İstanbul 22 Eylül 2022 Perşembe başlığı ve Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi var? sorularının yanıtları haberimizde...

İSKİ su kesintisi İstanbul 22 Eylül 2022 Perşembe | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi var?

SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK? HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ VAR?

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 22 Eylül 2022 Perşembe günü İstanbul'un Arnavutköy, Beyoğlu, Esenler, Kartal ve Ümraniye ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

İSKİ su kesintisi İstanbul 22 Eylül 2022 Perşembe | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi var?

İSKİ SU KESİNTİSİ İSTANBUL 22 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Karaburun Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.09.2022 10:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:İstiklal Mah,Hacıahmet Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.09.2022 04:47
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Havaalanı Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.09.2022 09:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Yakacık Yeni Mah,Uğur Mumcu Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.09.2022 09:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Yukarı Dudullu Mah,Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Ana İsale Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi:22.09.2022 09:45
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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