İSKİ su kesintisi İstanbul 22 Eylül 2022 Perşembe | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi var? İSKİ'nin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında düzenli olarak su kesintileri yapılıyor. Bu kapsamda İSKİ'nin 22 Eylül 2022 Perşembe günü İstanbul'da yapacağı su kesintilerinin ilçeleri ve saatleri açıklandı. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi var?

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