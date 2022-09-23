İSKİ su kesintisi İstanbul 23 Eylül 2022 Cuma | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İSKİ'nin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılacak olan su kesintileri vatandaşların odağında yer alıyor. Bu kapsamda merak edenler için İSKİ su kesintisi İstanbul 23 Eylül 2022 Cuma başlığı ve Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? sorularının yanıtları haberimizde... Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

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