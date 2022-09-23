İSKİ su kesintisi İstanbul 23 Eylül 2022 Cuma | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İSKİ'nin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılacak olan su kesintileri vatandaşların odağında yer alıyor. Bu kapsamda merak edenler için İSKİ su kesintisi İstanbul 23 Eylül 2022 Cuma başlığı ve Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? sorularının yanıtları haberimizde... Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İSKİ su kesintisi İstanbul 23 Eylül 2022 Cuma | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

Mega kent İstanbul'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenli olarak bakım, onarım çalışmaları yapıldığı için çeşitli yerlerde su kesintileri yapılıyor. Bu nedenle su kesintisinde sorun yaşamamak isteyen vatandaşlar da İSKİ su kesintisi İstanbul 23 Eylül 2022 Cuma başlığını internet arama motorlarında araştırıyorlar. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İSKİ su kesintisi İstanbul 23 Eylül 2022 Cuma | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İSKİ HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK 23 EYLÜL 2022 CUMA?

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Arnavutköy, Beykoz, Esenler, Eyüpsultan, Kartal, Kağıthane, Pendik ve Sultanbeyli ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

İSKİ su kesintisi İstanbul 23 Eylül 2022 Cuma | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İSKİ SU KESİNTİSİ İSTANBUL 23 EYLÜL 2022 CUMA | SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Haraççı Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.09.2022 09:38
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Çengeldere Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.09.2022 10:44
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Yeni Mahalle
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.09.2022 10:53
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Kazım Karabekir Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.09.2022 09:19
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Çırçır Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.09.2022 10:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Yunus Mah,Topselvi Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi:23.09.2022 09:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Kağıthane
Etkilenen Mahalleler:Talatpaşa Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Gürsel Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.09.2022 08:06
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Çamçeşme Mah,Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.09.2022 10:19
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler:Necip Fazıl Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi:23.09.2022 09:37
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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