İSKİ su kesintisi İstanbul 24 Ağustos Salı İSKİ, İstanbul'da 24 Ağustos Salı günü gerçekleşecek su kesintisinin listesini yayımladı. Vatandaşların Su kesintisi ne zaman gelecek? su kesintisi ne kadar sürecek? Su kesintisi saat kaçta bitecek? sorularıyla internette arattığı bu kesinti listesini biz de haberimizde detaylıca yer verdik. İşte o liste...

İSKİ 24 Ağustos su kesinti listesini internet sayfasından paylaştı. Haftanın ikinci günü gerçekleşecek olan bu kesinti listesi sabah saatleri itibariyle internette sıkça aratılıyor. İşte konuyla ilgili bilgiler... İSKİ 24 AĞUSTOS 2021 SALI Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Karamandere Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.08.2021 12:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] su kesintisi