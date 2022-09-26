İSKİ su kesintisi İstanbul 26 Eylül 2022 Pazartesi | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İSKİ, su hatlarının bakım ve onarım çalışmaları kapsamında il genelinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Bunun üzerine İSKİ su kesintisi İstanbul 26 Eylül 2022 Pazartesi başlığı ve Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
İSKİ su kesintisi İstanbul 26 Eylül 2022 Pazartesi | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

Mega kent İstanbul'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenli olarak bakım, onarım çalışmaları yapıldığı için çeşitli yerlerde su kesintileri yapılıyor. Bu nedenle su kesintisinde sorun yaşamamak isteyen vatandaşlar da İSKİ su kesintisi İSKİ su kesintisi İstanbul 26 Eylül 2022 Pazartesi başlığını internet arama motorlarında araştırıyorlar. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İSKİ SU KESİNTİSİ 26 EYLÜL 2022 PAZARTESİ HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 26 Eylül Pazartesi günü Arnavutköy, Ataşehir, Büyükçekmece, Bakırköy, Beykoz, Esenyurt, Maltepe, Silivri ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

İSKİ SU KESİNTİSİ 26 EYLÜL 2022 PAZARTESİ SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:İslambey Mah,Yavuz Selim Mah,Hicret Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi:26.09.2022 10:35
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:Esatpaşa Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.09.2022 16:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Kumburgaz Mah,Kamiloba Mah,Celaliye Mah
Arıza Sebebi:İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.09.2022 16:33
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Sakızağacı Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Cevizlik Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.09.2022 09:26
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Çiğdem Mah,İncirköy Mah,Acarlar Mah,Soğuksu Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.09.2022 11:50
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:İstiklal Mah,Şehitler Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Battalgazi Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi:26.09.2022 09:49
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Halkalı Merkez Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.09.2022 14:39
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Bağlarbaşı Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.09.2022 14:01
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Selimpaşa Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi:26.09.2022 13:48
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kuaför, berberler pazar günü açık mı, kapalı mı? Kuaför ve berberler pazar günü kapanacak mı, hangi gün açık 2022?
Kuaför, berberler pazar günü açık mı, kapalı mı? Kuaför ve berberler pazar günü kapanacak mı, hangi gün açık 2022?
Hiçbir sebep yokken sokak köpeğine saldırdı! Canı saldırgan bıçakladığı köpeğin ölümüne neden oldu!
Hiçbir sebep yokken sokak köpeğine saldırdı! Canı saldırgan bıçakladığı köpeğin ölümüne neden oldu!
Denizli Pamukkale'de feci kaza! 2 genç öldü, 1 genç ağır yaralandı!
Denizli Pamukkale'de feci kaza! 2 genç öldü, 1 genç ağır yaralandı!
Bolu'da zehirli gaz faciası! Hepsi birbirinin peşine gitti: 3 ölü
Bolu'da zehirli gaz faciası! Hepsi birbirinin peşine gitti: 3 ölü
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar
2022 KPSS DHBT ne zaman, başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?
2022 KPSS DHBT ne zaman, başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?
Başkan Böcek'ten Rus turist açıklaması: 2 milyonu geçti
Başkan Böcek'ten Rus turist açıklaması: 2 milyonu geçti
Talihsiz anne büyük beyaz köpekbalığı tarafından parçalanarak öldürüldü! Deniz bir anda kıpkırmızı kana bulandı!
Talihsiz anne büyük beyaz köpekbalığı tarafından parçalanarak öldürüldü! Deniz bir anda kıpkırmızı kana bulandı!
Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar! Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti: 120 kaçak göçmen yakalandı!
Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar! Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti: 120 kaçak göçmen yakalandı!
Termometreler sıfırın altına düştü, o ilin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü! Kartpostalı aratmayan manzaralar, vatandaşlar tarafından kaydedildi!
Termometreler sıfırın altına düştü, o ilin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü! Kartpostalı aratmayan manzaralar, vatandaşlar tarafından kaydedildi!
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 26 Eylül 2022 Pazartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 26 Eylül 2022 Pazartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
2022 ALES/3 başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman başlayacak? ALES/3 sınav ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?
2022 ALES/3 başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman başlayacak? ALES/3 sınav ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?
Son dakika! Rusya'da okula silahlı saldırı: 13 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Son dakika! Rusya'da okula silahlı saldırı: 13 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Antalya Demre'deki festivalde twerk yapan Yağmur Şimşek'ten duşta twerk! Kendini sırılsıklam ıslatıp tangasıyla dans etti!
Antalya Demre'deki festivalde twerk yapan Yağmur Şimşek'ten duşta twerk! Kendini sırılsıklam ıslatıp tangasıyla dans etti!
Sarıkamış karayolunda feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı, hurdaya dönen otomobilden 4 cenaze çıktı!
Sarıkamış karayolunda feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı, hurdaya dönen otomobilden 4 cenaze çıktı!
İstanbul'da eski elti dehşet yaşattı! 17 yerinden bıçakladı, vücuda kaynar su döktü ardından...
İstanbul'da eski elti dehşet yaşattı! 17 yerinden bıçakladı, vücuda kaynar su döktü ardından...
Yorumlananlar
FOX TV Senden Daha Güzel dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Senden Daha Güzel final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?
FOX TV Senden Daha Güzel dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Senden Daha Güzel final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
Amed Sportif - Bursaspor maçında tepki çeken görüntü: Tribünlerde Kürdistan bayrağı açtılar!
Amed Sportif - Bursaspor maçında tepki çeken görüntü: Tribünlerde Kürdistan bayrağı açtılar!
Başörtüsü nedeniyle kolej tarafından staja kabul edilmemişti! Bakanlık harekete geçti!
Başörtüsü nedeniyle kolej tarafından staja kabul edilmemişti! Bakanlık harekete geçti!