İSKİ su kesintisi İstanbul 26 Eylül 2022 Pazartesi | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

Mega kent İstanbul'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenli olarak bakım, onarım çalışmaları yapıldığı için çeşitli yerlerde su kesintileri yapılıyor. Bu nedenle su kesintisinde sorun yaşamamak isteyen vatandaşlar da İSKİ su kesintisi İSKİ su kesintisi İstanbul 26 Eylül 2022 Pazartesi başlığını internet arama motorlarında araştırıyorlar. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İSKİ SU KESİNTİSİ 26 EYLÜL 2022 PAZARTESİ HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 26 Eylül Pazartesi günü Arnavutköy, Ataşehir, Büyükçekmece, Bakırköy, Beykoz, Esenyurt, Maltepe, Silivri ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

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İSKİ SU KESİNTİSİ 26 EYLÜL 2022 PAZARTESİ SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah,Yavuz Selim Mah,Hicret Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 26.09.2022 10:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Esatpaşa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.09.2022 16:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kumburgaz Mah,Kamiloba Mah,Celaliye Mah Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.09.2022 16:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Sakızağacı Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Cevizlik Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.09.2022 09:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Çiğdem Mah,İncirköy Mah,Acarlar Mah,Soğuksu Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.09.2022 11:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah,Şehitler Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Battalgazi Mah,Hürriyet Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 26.09.2022 09:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.09.2022 14:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.09.2022 14:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]