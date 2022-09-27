İSKİ su kesintisi İstanbul 27 Eylül 2022 Salı | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde arızalanan ve bakım süreçleri gelmiş olan hatları yenilemek için planlı su kesintileri yapıyor. Bu kapsamda 27 Eylül 2022 Salı günündeki kesintiler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? sorularının yanıtı ve İSKİ su kesintisi İstanbul 27 Eylül 2022 Salı başlığının detayları haberimize...

İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK 27 EYLÜL 2022 SALI?

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 27 Eylül 2022 Salı günü Ataşehir, Başakşehir, Kadıköy ve Şile ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

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İSKİ SU KESİNTİSİ İSTANBUL 27 EYLÜL 2022 SALI | SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Mah,Aşıkveysel Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.09.2022 09:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah Arıza Sebebi : İlçe Beledıyesı Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 27.09.2022 09:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.09.2022 09:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]