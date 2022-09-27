İSKİ su kesintisi İstanbul 27 Eylül 2022 Salı | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İSKİ su kesintisi İstanbul 27 Eylül 2022 Salı başlığını internet arama motorlarında Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? sorusu İstanbul'da İSKİ'nin su kesintisi

Tayfun Altuntaş
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
İSKİ su kesintisi İstanbul 27 Eylül 2022 Salı | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde arızalanan ve bakım süreçleri gelmiş olan hatları yenilemek için planlı su kesintileri yapıyor. Bu kapsamda 27 Eylül 2022 Salı günündeki kesintiler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? sorularının yanıtı ve İSKİ su kesintisi İstanbul 27 Eylül 2022 Salı başlığının detayları haberimize...

İSKİ su kesintisi İstanbul 27 Eylül 2022 Salı | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK 27 EYLÜL 2022 SALI?

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 27 Eylül 2022 Salı günü Ataşehir, Başakşehir, Kadıköy ve Şile ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

İSKİ su kesintisi İstanbul 27 Eylül 2022 Salı | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İSKİ SU KESİNTİSİ İSTANBUL 27 EYLÜL 2022 SALI | SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:Mustafa Kemal Mah,Aşıkveysel Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:27.09.2022 09:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Şahintepe Mah
Arıza Sebebi:İlçe Beledıyesı Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi:27.09.2022 09:17
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:27.09.2022 09:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Şile
Etkilenen Mahalleler:Çayırbaşı Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:27.09.2022 10:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'da 'Kökünü Kurutma' operasyonu! 367 kişi gözaltına alındı!
İstanbul'da 'Kökünü Kurutma' operasyonu! 367 kişi gözaltına alındı!
Gaziantep'te kan donduran vahşet! 3 yaşındaki çocuk derin dondurucudan çıktı!
Gaziantep'te kan donduran vahşet! 3 yaşındaki çocuk derin dondurucudan çıktı!
İSKİ su kesintisi İstanbul 26 Eylül 2022 Pazartesi | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
İSKİ su kesintisi İstanbul 26 Eylül 2022 Pazartesi | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
Kuaför, berberler pazar günü açık mı, kapalı mı? Kuaför ve berberler pazar günü kapanacak mı, hangi gün açık 2022?
Kuaför, berberler pazar günü açık mı, kapalı mı? Kuaför ve berberler pazar günü kapanacak mı, hangi gün açık 2022?
Son Haberler
2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TUS sonuç görüntüleme ekranı 2022
2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TUS sonuç görüntüleme ekranı 2022
Son dakika! Bakan Bilgin'den beklenen EYT açıklaması! "Bitti!"
Son dakika! Bakan Bilgin'den beklenen EYT açıklaması! "Bitti!"
İstifa ettiği iddia edilmişti! Bakan Soylu hakkındaki gerçek ortaya çıktı
İstifa ettiği iddia edilmişti! Bakan Soylu hakkındaki gerçek ortaya çıktı
"Psikolojik sağlamlık" için her gün yapılması gereken 4 şey!
"Psikolojik sağlamlık" için her gün yapılması gereken 4 şey!
Hiçbir sebep yokken sokak köpeğine saldırdı! Canı saldırgan bıçakladığı köpeğin ölümüne neden oldu!
Hiçbir sebep yokken sokak köpeğine saldırdı! Canı saldırgan bıçakladığı köpeğin ölümüne neden oldu!
Denizli Pamukkale'de feci kaza! 2 genç öldü, 1 genç ağır yaralandı!
Denizli Pamukkale'de feci kaza! 2 genç öldü, 1 genç ağır yaralandı!
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 27 Eylül 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 27 Eylül 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Ünlü sanatçı, sevenlerini kahretti! Dünyaca ünlü senarist Dale McRaven, kansere yenik düştü!
Ünlü sanatçı, sevenlerini kahretti! Dünyaca ünlü senarist Dale McRaven, kansere yenik düştü!
Gaziantep'te kan donduran vahşet! 3 yaşındaki çocuk derin dondurucudan çıktı!
Gaziantep'te kan donduran vahşet! 3 yaşındaki çocuk derin dondurucudan çıktı!
Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! Polis memuru Sedat Gezer Mersin'deki patlamada şehit oldu!
Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! Polis memuru Sedat Gezer Mersin'deki patlamada şehit oldu!
Bolu'da zehirli gaz faciası! Hepsi birbirinin peşine gitti: 3 ölü
Bolu'da zehirli gaz faciası! Hepsi birbirinin peşine gitti: 3 ölü
Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar! Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti: 120 kaçak göçmen yakalandı!
Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar! Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti: 120 kaçak göçmen yakalandı!
Yorumlananlar
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Yunanistan bizim dengimiz ve muhatabız değildir, olamaz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Yunanistan bizim dengimiz ve muhatabız değildir, olamaz"
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
MİT'ten PKK'ya nokta atışı! Sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi!
MİT'ten PKK'ya nokta atışı! Sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi!