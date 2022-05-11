İSKİ su kesintisi olan ilçeler 11 Mayıs 2022 Çarşamba | Esenyurt sular ne zaman gelecek?

Mega kent İstanbul'da su hatlarının yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için düzenli olarak yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirlenen zaman aralığında su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Özellikle Esenyurt'ta yapılacak olan kesintinin süresinin uzun olması nedeniyle ne zaman geleceği merak ediliyor. Su kesintileri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için İSKİ su kesintisi olan ilçeler 11 Mayıs 2022 Çarşamba ve "Esenyurt sular ne zaman gelecek? " sorusunun yanıtı haberimizde...

İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER 11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Ömerli Mah,Boğazköy İstiklal Mah,Hastane Mah Arıza Sebebi : Vantuz Arızası Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh,Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah,Firuzköy Mah,Merkez Mah Arıza Sebebi : Vantuz Arızası Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah Arıza Sebebi : Vantuz Arızası Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Sahil Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.05.2022 10:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Turgut Özal Mah,Yenikent Mah,Yeşilkent Mah,Talatpaşa Mah,Saadetdere Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Süleymaniye Mah,Üçevler Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Yunus Emre Mah,Zafer Mah,Çınar Mah,Bağlarçeşme Mah,Esenkent Mah,Fatih Mah,Aşık Veysel Mah,Akevler Mah,Akşemseddin Mah,Ardıçlı Mah,Namık Kemal Mah,Orhan Gazi Mah,Pınar Mah,Mehterçeşme Mah,Güzelyurt Mah,Koza Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah Arıza Sebebi : Vantuz Arızası Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Cevizli Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.05.2022 11:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Merkez Mah,Altıntepe Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 11.05.2022 10:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Site Mah,Armağanevler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.05.2022 11:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah,Kirazlıtepe Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

ESENYURT SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Esenyurt ilçesinde Şahintepe İsale hattına meydana gelen vantuz patlaması nedeniyle 13 Mayıs 2022 Çarşamba günü yaşanan su kesintisi sonrası suların saat 15.00 civarında gelmesi bekleniyor.