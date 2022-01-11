Son dakika! Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık hayatını kaybetti!Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Öldü mü? Hangi takımlarda oynadı?2022 Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 10741081529 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili kompozisyon örnekleri 2022 | 29 Ekim kompozisyonları 2022Müge Anlı'da "Kimin eli kimin cebinde" dedirten olay! Cinayetin çözüldüğü tahtaya bu kez 'kim kiminle birlikte' şeması çizilince sosyal medyada 'Swinger' esprilerine neden oldu!Nezir ne demek, TDK'ya göre Nezir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İspanya Süper Kupası: Barcelona – Real Madrid yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Son dakika! Domenec Torrent, Galatasaray için yola çıkıyor! Bugün İstanbul'a gelecek!Adana Ceyhan'da akıl almaz olay! Küçük kızın boğazına demir çubuk saplandı!PKK kurucularını TBMM'de anması yetmedi, bu defa da PKK'lı sevgilisiyle fotoğrafları çıkan Semra Güzel'e sahip çıktı! HDP'li Meral Danış Beştaş "pes" dedirtti!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. İSKİ su kesintisi olan ilçeler 11 Ocak 2022 Salı | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 11 Ocak 2022 Salı | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su hatlarının bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Beyoğlu, Fatih, K.Çekmece ve Sarıyer ilçelerinde planlı su kesintileri yapılacak. Peki Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi olan ilçeler 11 Ocak 2022 Salı...

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 11 Ocak 2022 Salı | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirli sürelerde su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceğini ve nerelerde kesinti olacağını merak edenler için İSKİ su kesintisi olan ilçeler 11 Ocak 2022 Salı haberimizde...

İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER 11 OCAK 2022 SALI | SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Örnektepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.01.2022 09:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:İskenderpaşa Mah,Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.01.2022 09:07
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Katip Kasım Mah,Nişanca Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.01.2022 09:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:İnönü Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.01.2022 09:39
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Rumeli Hisarı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.01.2022 08:57
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT