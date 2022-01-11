İSKİ su kesintisi olan ilçeler 11 Ocak 2022 Salı | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirli sürelerde su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceğini ve nerelerde kesinti olacağını merak edenler için İSKİ su kesintisi olan ilçeler 11 Ocak 2022 Salı haberimizde...

İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER 11 OCAK 2022 SALI | SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Örnektepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.01.2022 09:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : İskenderpaşa Mah,Akşemsettin Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.01.2022 09:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Katip Kasım Mah,Nişanca Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.01.2022 09:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.01.2022 09:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]