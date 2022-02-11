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İSKİ su kesintisi olan ilçeler 11 Şubat 2022 Cuma| Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su hatlarının bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Adalar, B.Çekmece ve Başakşehir ilçelerinde planlı su kesintileri yapılacak. Peki Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi olan ilçeler 11 Şubat 2022 Cuma...

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 11 Şubat 2022 Cuma| Sular ne zaman gelecek?

Mega kent İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirli sürelerde su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceğini ve nerelerde kesinti olacağını merak edenler için İSKİ su kesintisi olan ilçeler 11 Şubat 2022 Cuma haberimizde...

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 11 Şubat 2022 Cuma| Sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER 11 ŞUBAT 2022 CUMA, SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Adalar
Etkilenen Mahalleler:Nizam Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.02.2022 10:32
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Kamiloba Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.02.2022 10:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.02.2022 10:18
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Gül Erdoğan
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