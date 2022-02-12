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İSKİ su kesintisi olan ilçeler 12 Şubat 2022 Cumartesi| Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su hatlarının bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı su kesintileri yapılacak. Peki Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi olan ilçeler 12 Şubat 2022 Cumartesi...

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 12 Şubat 2022 Cumartesi| Sular ne zaman gelecek?

Mega kent İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirli sürelerde su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceğini ve nerelerde kesinti olacağını merak edenler için İSKİ su kesintisi olan ilçeler 12 Şubat 2022 Cumartesi haberimizde...

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 12 Şubat 2022 Cumartesi| Sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER 12 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ, SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Yassıören Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.02.2022 10:44
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 23:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Karaağaç Mah,Alkent 2000 Mah
Arıza Sebebi:600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Kıraç 2 Çıkışı 600 Lük Cazibe Hattı Arıza Giderme Çalıması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:12.02.2022 11:53
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Sahil Mah,Yakuplu Mah,Kavaklı Mah,Marmara Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.02.2022 11:33
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Halkalı Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.02.2022 10:47
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Merdivenköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.02.2022 11:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.02.2022 11:33
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Orhangazi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.02.2022 12:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Eski Habipler Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.02.2022 11:22
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Şile
Etkilenen Mahalleler:Ağva Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.02.2022 11:24
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Bölge Gündem Editör Ekibi
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