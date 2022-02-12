İSKİ su kesintisi olan ilçeler 12 Şubat 2022 Cumartesi| Sular ne zaman gelecek?

Mega kent İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirli sürelerde su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceğini ve nerelerde kesinti olacağını merak edenler için İSKİ su kesintisi olan ilçeler 12 Şubat 2022 Cumartesi haberimizde...

İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER 12 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ, SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Yassıören Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.02.2022 10:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 23:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah,Alkent 2000 Mah Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Kıraç 2 Çıkışı 600 Lük Cazibe Hattı Arıza Giderme Çalıması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 12.02.2022 11:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Sahil Mah,Yakuplu Mah,Kavaklı Mah,Marmara Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.02.2022 11:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.02.2022 10:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.02.2022 11:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.02.2022 11:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.02.2022 12:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Eski Habipler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.02.2022 11:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]