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İSKİ su kesintisi olan ilçeler 13 Nisan 2022 Çarşamba | İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, bazı ilçelerde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı su kesintisi yaşanacak olan mahalleleri açıkladı. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'nin 13 Nisan 2022 Çarşamba gününde su kesintisi olacağını açıkladığı ilçeler...

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 13 Nisan 2022 Çarşamba | İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Mega kent İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için düzenli olarak yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirlenen zaman aralığında su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceğini ve nerelerde kesinti olacağını merak edenler için İSKİ su kesintisi olan ilçeler 13 Nisan 2022 Çarşamba ve suların ne zaman geleceğine yönelik detaylar haberimizde... 

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 13 Nisan 2022 Çarşamba | İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER 13 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA | İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.04.2022 09:30
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Güzelce Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.04.2022 10:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:İkitelli Osb
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.04.2022 10:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Rüzgarlıbahçe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.04.2022 10:57
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 13 Nisan 2022 Çarşamba | İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Çırçır Mah,Karadolap Mah,Alibeyköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.04.2022 08:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi:200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.04.2022 10:45
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Tuzla
Etkilenen Mahalleler:Aydınlı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.04.2022 09:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Bölge Gündem Editör Ekibi
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