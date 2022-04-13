İSKİ su kesintisi olan ilçeler 13 Nisan 2022 Çarşamba | İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Mega kent İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için düzenli olarak yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirlenen zaman aralığında su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceğini ve nerelerde kesinti olacağını merak edenler için İSKİ su kesintisi olan ilçeler 13 Nisan 2022 Çarşamba ve suların ne zaman geleceğine yönelik detaylar haberimizde...

İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER 13 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA | İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.04.2022 09:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Güzelce Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.04.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.04.2022 10:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Rüzgarlıbahçe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.04.2022 10:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah,Karadolap Mah,Alibeyköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.04.2022 08:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.04.2022 10:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]