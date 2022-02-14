Liberalist ne demek, TDK'ya göre Liberalist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Salim Şen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Avukat Salim Şen'in biyografisiOGS kalktı mı, kaldırılacak mı? Geçiş ücretleri nasıl ödenecek?Son dakika | Araç sahipleri dikkat! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından flaş karar! Köprü ve otoyollarda OGS kaldırıldı, ücretler HGS'den tahsil edilecekKapı/Kantar Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıCanım Annem dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?Ricardo Quaresma bildiğimiz gibi! Sakatlanan rakibini kucağına aldı götürdü!İSKİ su kesintisi olan ilçeler 14 Şubat 2022 Pazartesi| Sular ne zaman gelecek?Cüneyt Kaşeler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Cüneyt Kaşeler'in biyografisiCanım Annem dizisi konusu nedir? Canım Annem oyuncu kadrosunda kimler var?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. İSKİ su kesintisi olan ilçeler 14 Şubat 2022 Pazartesi| Sular ne zaman gelecek?

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 14 Şubat 2022 Pazartesi| Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su hatlarının bakım ve onarım çalışmaları kapsamında B.Çekmece, Esenler, Maltepe, Sarıyer ve Çatalca ilçelerinde planlı su kesintileri yapılacak. Peki Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi olan ilçeler 12 Şubat 2022 Cumartesi...

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 14 Şubat 2022 Pazartesi| Sular ne zaman gelecek?

Mega kent İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirli sürelerde su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceğini ve nerelerde kesinti olacağını merak edenler için İSKİ su kesintisi olan ilçeler 14 Şubat 2022 Pazartesi haberimizde...

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 14 Şubat 2022 Pazartesi| Sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER 14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ, SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Hürriyet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.02.2022 10:48
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Davutpaşa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.02.2022 11:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Bağlarbaşı Mah
Arıza Sebebi:200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.02.2022 11:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Reşitpaşa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.02.2022 11:57
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Kestanelik Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:14.02.2022 11:40
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT