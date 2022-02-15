İSKİ su kesintisi olan ilçeler 15 Şubat 2022 Salı| Sular ne zaman gelecek?

Mega kent İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirli sürelerde su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceğini ve nerelerde kesinti olacağını merak edenler için İSKİ su kesintisi olan ilçeler 15 Şubat 2022 Salı haberimizde...

İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER 15 ŞUBAT 2022 SALI, SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Güzelce Mah,Bahçelievler Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.02.2022 10:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Ortaköy Mah,Ulus Mah,Kültür Mah,Nisbetiye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.02.2022 10:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Yayalar Mah,Sülüntepe Mah,Ertuğrul Gazi Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 15.02.2022 10:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Seyitnizam Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.02.2022 10:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Kestanelik Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 15.02.2022 10:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Yukarı Dudullu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.02.2022 09:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Cemil Meriç Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.02.2022 10:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Kısıklı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.02.2022 09:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Valide-İ Atik Mah,Muratreis Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.02.2022 09:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]