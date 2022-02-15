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İSKİ su kesintisi olan ilçeler 15 Şubat 2022 Salı| Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su hatlarının bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı su kesintileri yapılacak. Peki Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi olan ilçeler 15 Şubat 2022 Salı...

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 15 Şubat 2022 Salı| Sular ne zaman gelecek?

Mega kent İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirli sürelerde su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceğini ve nerelerde kesinti olacağını merak edenler için İSKİ su kesintisi olan ilçeler 15 Şubat 2022 Salı haberimizde...

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 15 Şubat 2022 Salı| Sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER 15 ŞUBAT 2022 SALI, SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Yenimahalle,Güzelce Mah,Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi:300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.02.2022 10:25
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Ortaköy Mah,Ulus Mah,Kültür Mah,Nisbetiye Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.02.2022 10:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Yayalar Mah,Sülüntepe Mah,Ertuğrul Gazi Mah
Arıza Sebebi:Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi:15.02.2022 10:37
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler:Seyitnizam Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.02.2022 10:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Kestanelik Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:15.02.2022 10:04
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Yukarı Dudullu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.02.2022 09:16
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Cemil Meriç Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.02.2022 10:24
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Kısıklı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.02.2022 09:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Valide-İ Atik Mah,Muratreis Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.02.2022 09:53
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Çengelköy Mah,Güzeltepe Mah,Küçüksu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.02.2022 10:17
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Bölge Gündem Editör Ekibi
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