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İSKİ su kesintisi olan ilçeler 16 Şubat 2022 Çarşamba | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su hatlarının bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Arnavutköy ve Fatih ilçelerinde planlı su kesintileri yapılacak. Peki Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi olan ilçeler 15 Şubat 2022 Çarşamba...

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 16 Şubat 2022 Çarşamba | Sular ne zaman gelecek?

Mega kent İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirli sürelerde su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceğini ve nerelerde kesinti olacağını merak edenler için İSKİ su kesintisi olan ilçeler 16 Şubat 2022 Çarşamba haberimizde...

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 16 Şubat 2022 Çarşamba | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER 16 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA, SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Hadımköy Mah
Arıza Sebebi:Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi:16.02.2022 09:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Zeyrek Mah,Cibali Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.02.2022 09:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Bölge Gündem Editör Ekibi
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