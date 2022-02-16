İSKİ su kesintisi olan ilçeler 16 Şubat 2022 Çarşamba | Sular ne zaman gelecek?

Mega kent İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirli sürelerde su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceğini ve nerelerde kesinti olacağını merak edenler için İSKİ su kesintisi olan ilçeler 16 Şubat 2022 Çarşamba haberimizde...

İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER 16 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA, SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 16.02.2022 09:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]