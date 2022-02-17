Fenomen Reynmen'in hakaret ve tehditleri başını yaktı! Bircan Bali şikayetçi olmuştu! Hapsi isteniyor!IP TV kapatıldı mı? IP TV kullanılıyor mu, ne zaman kapanacak?Sakatatçı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıATV Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 17 Şubat 2022 Perşembe | Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTubeİSKİ su kesintisi olan ilçeler 17 Şubat 2022 Perşembe | Sular ne zaman gelecek?Evlilik Hakkında Her Şey final mi yapıyor, bitiyor mu? Evlilik Hakkında Her Şey final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?Şirin Payzın kimdir? Kaç yaşında, nereli? Şirin Payzın'ın biyografisiPragmatik ne demek, TDK'ya göre Pragmatik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?FLASH TV'den ayrılan Seyhan Soylu "Kıyamet kopacak" diyerek Hakan Aygün'ü ifşa etti! Yasak aşk skandalı gündemi sarsacak! "Nefsi için gencecik kızın istikbali ile oynadı"Son dakika | Bakan Dönmez'den elektrik faturası açıklaması! Esnafın fatura tutarında yüzde 25 indirim olacak
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. İSKİ su kesintisi olan ilçeler 17 Şubat 2022 Perşembe | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 17 Şubat 2022 Perşembe | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su hatlarının bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı su kesintileri yapılacak. Peki Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi olan ilçeler 17 Şubat 2022 Perşembe...

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 17 Şubat 2022 Perşembe | Sular ne zaman gelecek?

Mega kent İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirli sürelerde su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceğini ve nerelerde kesinti olacağını merak edenler için İSKİ su kesintisi olan ilçeler 17 Şubat 2022 Perşembe haberimizde...

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 17 Şubat 2022 Perşembe | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER 17 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE, SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.02.2022 10:21
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Karaburun Mah,Yeniköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.02.2022 10:25
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.02.2022 10:24
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Demirkapı Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.02.2022 02:47
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Piri Reis Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:17.02.2022 10:33
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Alibeyköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.02.2022 10:30
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Atakent Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.02.2022 10:31
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler:Akpınar Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.02.2022 11:14
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Çamlıtepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.02.2022 11:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Gümüşyaka Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.02.2022 10:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Ferah Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.02.2022 10:49
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT